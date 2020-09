La storia del Remdesivir: l’unico farmaco che sembra funzionare contro il Covid, ma non nei casi gravi (Di lunedì 21 settembre 2020) Funziona, ma non troppo. Non su tutti. Con questa motivazione le autorità sanitarie francesi hanno bocciato l’utilizzo del Remdesivir, considerato l’unico farmaco in grado di dare risultati nella lotta contro il Covid. Ma non per tutti. Le evidenze scientifiche raccolte dalla Has – Haute Autorité de Santé – hanno messo in evidenza alcune criticità: per i casi più gravi, quel medicinale non provoca alcun beneficio nella lotta alla malattia. E da lì è nata una diatriba con l’azienda produttrice che ha ritirato la domanda di rimborso da parte dello Stato. Insomma, non rientrerà (almeno per il momento) nel protocollo sanitario per la cura contro le infezioni da Coronavirus. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Funziona, ma non troppo. Non su tutti. Con questa motivazione le autorità sanitarie francesi hanno bocciato l’utilizzo del, considerato l’unicoin grado di dare risultati nella lottail. Ma non per tutti. Le evidenze scientifiche raccolte dalla Has – Haute Autorité de Santé – hanno messo in evidenza alcune criticità: per ipiù, quel medicinale non provoca alcun beneficio nella lotta alla malattia. E da lì è nata una diatriba con l’azienda produttrice che ha ritirato la domanda di rimborso da parte dello Stato. Insomma, non rientrerà (almeno per il momento) nel protocollo sanitario per la curale infezioni da Coronavirus. LEGGI ANCHE ...

virginiaraggi : Ieri sera abbiamo illuminato Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. In collabor… - Piu_Europa : 'Ricordo un altro No che cambiò la storia di questo Paese. 1974: contro ogni previsione, prevalse il No per salvare… - fattoquotidiano : #REFERENDUM Il tentativo di riduzione del numero dei parlamentari ha 37 anni di storia [Leggi, di Matteo Petri]… - Fabrizi88881456 : RT @virginiaraggi: Ieri sera abbiamo illuminato Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. In collaborazion… - Bobbio65M : RT @Poliziotti: ?? Scusate l'assenza, abbiamo ritenuto utile autosospenderci a seguito del procedimento disciplinare instaurato nei confront… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del Dove sei, ex alunna Elena Fossati? Una storia del 1981 tra Monza, scuole elementari e “galantuomini” Il Cittadino di Monza e Brianza Misano, la caduta di Bagnaia forse provocata da una visiera a strappo

È come la storia del battito d’ali di farfalla che scatena l’uragano. Nella MotoGp un pezzettino di pellicola trasparente può mettere fuoriuso un bolide da 350 km/h. È successo domenica a Misano, alme ...

Da Pola al Manifesto. Addio a Rossanda giornalista pasionaria del secolo scorso

È morta a 96 anni l’intellettuale comunista nata in Istria nel 1924. Deputata del Pci, fondò il quotidiano di sinistra e fu cacciata dal partito È morta ieri, domenica 20 settembre, nella sua casa di ...

Campionati Italiani, buoni risultati per l’Atletica Agropoli

Tra nuovi record personali e societari si sono conclusi i Campionati Italiani Junior/Promesse di Grosseto. L’Atletica Agropoli, scesa in pista con ben 9 atleti qualificati, risultata la società del Su ...

È come la storia del battito d’ali di farfalla che scatena l’uragano. Nella MotoGp un pezzettino di pellicola trasparente può mettere fuoriuso un bolide da 350 km/h. È successo domenica a Misano, alme ...È morta a 96 anni l’intellettuale comunista nata in Istria nel 1924. Deputata del Pci, fondò il quotidiano di sinistra e fu cacciata dal partito È morta ieri, domenica 20 settembre, nella sua casa di ...Tra nuovi record personali e societari si sono conclusi i Campionati Italiani Junior/Promesse di Grosseto. L’Atletica Agropoli, scesa in pista con ben 9 atleti qualificati, risultata la società del Su ...