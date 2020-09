In Veneto è molto avanti Zaia, come previsto (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo scrutinio è appena iniziato ma le prime proiezioni danno il presidente uscente oltre il 70 per cento Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo scrutinio è appena iniziato ma le prime proiezioni danno il presidente uscente oltre il 70 per cento

Voroklimef : @Fabiusfax Tra l'altro i risultati in Veneto e in Campania dovrebbero invitare qualcuno dentro sta bolla a fare un… - Frances47226166 : RT @clabianchicla: Desidero ricordare che il caso Galan non ha insegnato nulla a mezzo Veneto. O forse il caso Galan è un modello per i v… - loZibbo : Non so se esultare perchè in Puglia i fasci #nopasaran... O per il voto a #Emiliano e quella politica cialtrona, po… - sologiuma : RT @clabianchicla: Desidero ricordare che il caso Galan non ha insegnato nulla a mezzo Veneto. O forse il caso Galan è un modello per i v… - clabianchicla : Desidero ricordare che il caso Galan non ha insegnato nulla a mezzo Veneto. O forse il caso Galan è un modello pe… -