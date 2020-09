Grande Fratello Vip 5, come sta Paolo Brosio?: "Momento non facile" (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande apprensione per la salute di Paolo Brosio che, lo scorso 18 settembre 2020, non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per alcuni problemi di salute. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, in diretta, ha cercato di spiegare quello che, in quelle ore, stava accadendo, rimandando, ogni decisione, a data da destinarsi: 21 settembre 2020 12:48. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020)apprensione per la salute diche, lo scorso 18 settembre 2020, non è entrato nella casa delVip 5 per alcuni problemi di salute. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, in diretta, ha cercato di spiegare quello che, in quelle ore, stava accadendo, rimandando, ogni decisione, a data da destinarsi: 21 settembre 2020 12:48.

Dopo aver detto che Mussolini ha fatto “anche cose buone” ed essere stato a rischio squalifica, Fausto Leali torna a sbagliare e stavolta, secondo TvBlog, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero ...

Patrizia De Blanck nipote di Mussolini? Ecco chi sarebbe suo padre nella realtà

Patrizia de Blanck, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, non sarebbe una contessa ma in realtà la nipote di Benito Mussolini. A svelarlo il giornalista di “Oggi” Giangavino Sulas, che ha t ...

Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa del Grande Fratello: il motivo

L’avventura di Tommaso Zorzi dentro la casa del Grande Fratello Vip continua ad incontrare ostacoli: ora è di nuovo fuori dalla struttura. Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa: problemi di salute ( ...

