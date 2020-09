Godin al Cagliari: fissate le visite mediche per il centrale dell’Inter (Di lunedì 21 settembre 2020) Diego Godin accetta il trasferimento al Cagliari: visite mediche in giornata per il difensore dell’Inter. Le ultime Diego Godin è ormai a un passo dal trasferimento al Cagliari. Il difensore uruguaiano lascia così l’Inter dopo appena una stagione dal suo addio all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club sardo ha fatto le visite mediche nel pomeriggio di oggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Diegoaccetta il trasferimento alin giornata per il difensore dell’Inter. Le ultime Diegoè ormai a un passo dal trasferimento al. Il difensore uruguaiano lascia così l’Inter dopo appena una stagione dal suo addio all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club sardo ha fatto lenel pomeriggio di oggi. Leggi su Calcionews24.com

