Giugliano. “Ho visto dare soldi per i voti ma chiudo un occhio. Sono persone che conosco”. L’audio (Di lunedì 21 settembre 2020) Giugliano. E’ bufera sulla candidata di Giugliano Unita, Maddalena Caiazza, dopo le dichiariazioni fatte alla nota tramissione radiofonica a “La Radiazza” su Radio Marte. “Non volevo candidarmi, mi hanno prelevata e chiesto di dare un contributo. Non ho nemmeno fatto campagna elettorale, quindi non sarò eletta”, poi aggiunge, ho visto gente comprare voti. Non denuncio e … L'articolo Giugliano. “Ho visto dare soldi per i voti ma chiudo un occhio. Sono persone che conosco”. L’audio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020). E’ bufera sulla candidata diUnita, Maddalena Caiazza, dopo le dichiariazioni fatte alla nota tramissione radiofonica a “La Radiazza” su Radio Marte. “Non volevo candidarmi, mi hanno prelevata e chiesto diun contributo. Non ho nemmeno fatto campagna elettorale, quindi non sarò eletta”, poi aggiunge, hogente comprare. Non denuncio e … L'articolo. “Hoper imaunche conosco”. L’audio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronacacampania : Elezioni Giugliano. La bomba della candidata Caiazza: “Ho visto persone comprare i voti, la foto su Ig è stata un’i… - iris_versari : RT @GenCar5: Gelato dall'allucinante Maddalena Caiazza, candidata al comune di Giugliano, denunciata per fotografarsi nel seggio: non voto… - VittorioPalumbo : RT @GenCar5: Gelato dall'allucinante Maddalena Caiazza, candidata al comune di Giugliano, denunciata per fotografarsi nel seggio: non voto… - RRmpinero : RT @GenCar5: Gelato dall'allucinante Maddalena Caiazza, candidata al comune di Giugliano, denunciata per fotografarsi nel seggio: non voto… - LucianoOgnibene : RT @GenCar5: Gelato dall'allucinante Maddalena Caiazza, candidata al comune di Giugliano, denunciata per fotografarsi nel seggio: non voto… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano “Ho Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera