GFVip, Fausto Leali a rischio squalifica: parole razziste contro Enock (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è partito solo sa una settimana ma già non mancano le polemiche. Dopo l'addio lampo di Flavia Vento, questa volte nell'occhio del ciclone sono finite alcune frasi shock di Fausto Leali. Il cantate qualche giorno fa, già era stato richiamato dalla redazione e dallo stesso Alfonso Signorini per delle parole delle su Mussolini.In questo caso però potrebbe rischiare la squalifica… Fausto Leali a rischio squalifica Dopo le frasi su Mussolini, Fausto Leali è nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta il bersaglio è stato Enock, fratello di Mario Balotelli. Durante una conversazione con gli altri amici in casa, infatti, ...

