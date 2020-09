GF VIP | Franceska Pepe nel caos | spuntano bugie sul suo passato | da Miss Europa al vero rapporto con Zorzi

(Di lunedì 21 settembre 2020) La concorrentedel GF VIP è finita subito nel mirino dei concorrenti. I presenti in casa sembrano non gradire affatto la sua presenza a causa dei suoi modi poco garbati. Il più agguerrito contro di lei sembra essere Tommaso. Gli utenti del web, però, hanno cominciato ad indagare un po’ suldella protagonista e sono spuntati dei retroscena inaspettati. La donna pare abbia raccontato duea tutti i suoi coinquilini. Vediamo tutti i dettagli. La prima bugia diIn questi giorni,ha avuto discussioni con un po’ tutti i coinquilini del GF VIP. Andrea Zelletta l’ha accusata di non curarsi affatto dei bisogni degli altri, specie per quanto ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe ha mentito sul suo passato? Ecco cosa si mormora sul web! - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #FranceskaPepe ha mentito sul suo passato? Ecco cosa si mormora sul web! - MusicTV_ITA : Votate i vostri concorrenti preferiti ?????????????? - OrlandoGFVIP : RT @MusicTV_ITA: Votate i vostri concorrenti preferiti ?????????????????? - GiuliGianlo : RT @MusicTV_ITA: Votate i vostri concorrenti preferiti ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Franceska

Due dei concorrenti della casa del Grande Fratello continuano a fare scintille. Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, infatti, di recente hanno avuto un’altro scontro! Sin dal primo momento in cui Franceska ...Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco vuole ritirarsi ... salvo per qualche frecciatina tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi, che potrebbero star prendendo in giro tutti. A far discutere, tuttavia, ci ha ...Pepe di nome e di fatto. Franceska infatti ha creato scompiglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi così parlano in giardino delle nomination e Francesco Oppini inizia a criticar ...