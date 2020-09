Equinozio d’autunno 2020: perché cade il 22 e le frasi per celebrarlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 22 settembre 2020 cade l’Equinozio d’Autunno: come mai non è il 21 e le frasi più belle per celebrarlo. Oggi, 21 settembre, molte persone sono convinte che cada l’Equinozio d’autunno. Invece, in questo 2020, la data dell’Equinozio è il 22 settembre. Questa giornata segna la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale. Almeno nel … L'articolo Equinozio d’autunno 2020: perché cade il 22 e le frasi per celebrarlo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 22 settembrel’d’Autunno: come mai non è il 21 e lepiù belle per. Oggi, 21 settembre, molte persone sono convinte che cada l’d’autunno. Invece, in questo, la data dell’è il 22 settembre. Questa giornata segna la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale. Almeno nel … L'articolod’autunno: perchéil 22 e leperè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

