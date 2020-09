Elezioni: Salvini, 'rammarico per violenza e minacce subite, usate come arma politica' (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "In queste Elezioni penso di aver fatto tutto il possibile nella maniera più garbata possibile. Il rammarico è che ci sia stato da parte di qualcuno l'uso della violenza, della rabbia, dell'insulto o della minaccia come arma di battaglia politica. Mi ero proposto di non rispondere mai e non ho risposto. Non ricomincio a farlo da oggi e se devo pensare al lancio di sedie, sassi, bottiglie, alle camicie strappate e alle minacce di morte sono cose che spero non si ripropongano più in nessuna campagna elettorale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle Elezioni regionali e del referendum. "L'unica cosa che eliminerei da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "In questepenso di aver fatto tutto il possibile nella maniera più garbata possibile. Ilè che ci sia stato da parte di qualcuno l'uso della, della rabbia, dell'insulto o della minacciadi battaglia. Mi ero proposto di non rispondere mai e non ho risposto. Non ricomincio a farlo da oggi e se devo pensare al lancio di sedie, sassi, bottiglie, alle camicie strappate e alledi morte sono cose che spero non si ripropongano più in nessuna campagna elettorale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delleregionali e del referendum. "L'unica cosa che eliminerei da ...

