Elezioni 2020, trionfa il Sì al referendum | Zaia e Toti in netto vantaggio in Veneto e Liguria (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiuse le operazioni di voto per referendum, suppletive del Senato, regionali e amministrative. trionfa il Sì al referendum, mentre per le Regionali, Luca Zaia dilaga e si conferma in Veneto.

