Droga, Polizia arresta 14 persone. (Di lunedì 21 settembre 2020) E' in corso, questa mattina, a Napoli una operazione della Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) E' in corso, questa mattina, a Napoli una operazione delladi Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura ...

PolicoRobot : RT @ilMetapontino: Policoro, spaccia droga pur stando ai domiciliari: arrestato dalla Polizia - PolicoRobot : RT @LaSiritide: #Polizia #Cronaca #Policoro 21/09/2020 - Policoro: continua a spacciare droga dai domiciliari e finisce in carcere https://… - PolicoRobot : RT @TuttoH24: La Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere per spaccio di droga un trentenne di Policoro: continuava a spacciare… - TuttoH24 : La Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere per spaccio di droga un trentenne di Policoro: continuava a… - LaSiritide : #Polizia #Cronaca #Policoro 21/09/2020 - Policoro: continua a spacciare droga dai domiciliari e finisce in carcere -