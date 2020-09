Dalla Spagna | cambia il futuro di Suarez | la Juventus viene beffata

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lapotrebbe dire addio a Luis. L'attaccante del Barcellona sarebbe molto vicino al cambio di squadra con l'Atletico Madrid in pole position. Ne sono sicuri i media iberici e più precisamente Mundo Deportivo che parla di accordo tra le parti.caption id="attachment 889915" align="alignnone" width="734"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai media spagnoli, l'Atletico Madrid avrebbe trovato un accordo con Luis. I colchoneros sarebbero ad oggi la pista più calda per ildel Pistolero dopo che laavrebbe fatto un piccolo passo indietro.L'attaccante, che non rientra nei piani di Koeman, potrebbe dunque rimanere in Liga ma ai rivali dell'Atletico ...

Sport_Mediaset : #Suarez niente #Perugia per l'esame di italiano, si allena con i compagni. Dalla Spagna: resta al #Barça.… - DiMarzio : #Iemmello riparte dalla #Spagna: accordo raggiunto con il #LasPalmas - AlfredoPedulla : Dalla Spagna ieri: Vidal ha svuotato gli armadietti. Dalla Spagna oggi: Vidal presente. Dalla Spagna domani: Vidal… - sportli26181512 : Dalla Spagna: l'Atalanta fa sul serio per Junior Firpo, Gosens...: La vicina uscita di Luca Pellegrini proietta la … - MAYRA25012406 : RT @MaeItkors_Ml0: Santità, ecco la voracità umano del mio governo. ???? SPAGNA ?? ?? ?? ?? Puoi dirci se farai qualcosa prevenire il croll… -

La Spagna intende raddoppiare la percentuale di energie rinnovabili nel mix elettrico e passare dal 37 per cento del 2015, circa, al 74 per cento nel 2030, con l'energia solare ed eolica in testa a ...Primo spettacolo con un'eco molto attuale: la passeggiata della signora Dalloway, in una Londra appena liberata dall'influenza Spagnola Nel servizio le interviste a Anna Galiena, attrice, e a Giancarl ...Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, verrà inaugurata presso la sala Pietro da Cemmo del centro culturale sant'Agostino la mostra “Retiro … ciò che allontana avvicina”. Come spiegano gli organizzatori, Ma ...