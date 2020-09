Crotone | Messias | «Dobbiamo alzare subito la testa»

(Di lunedì 21 settembre 2020) Juniorha commentato la sconfitta in casa del Genoa Junior, attaccante del, ha analizzato la sconfitta in casa del Genoa per 4-1 nell’esordio in campionato. «guardare le cose buone che abbiamo fatto, sappiamo che la Serie A è così, appena sbagli ti puniscono.lae preparare la partita con il Milan che sarà ancora più difficile. Non è stato facile come esordio, ma orafare attenzione e cercare di fare punti». Leggi su Calcionews24.com

GENOVA. Esordio vincente per Rolando Maran sulla panchina del Genoa che piega 4-1 il Crotone mettendo in grande risalto i “vecchietti” Pandev e Destro, ma soprattutto i nuovi acquisti, in particolare ...Il Crotone si riaffaccia nella massima serie con un risultato negativo ma con diversi segnali positivi da cui ripartire. Ferraris tradizionalmente ostico per i calabresi che cadono nettamente sotto la ...Junior Messias, fresco d’esordio in Serie A e tra i migliori in campo per gli squali, ha analizzato la sconfitta subita al Marassi contro il Genoa nel post gara.