Clima: nuovo passo avanti per la missione CRISTAL del programma Copernicus, il satellite monitorerà lo spessore del ghiaccio e della neve (Di lunedì 21 settembre 2020) Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di Euro con Airbus Defence and Space, primo contraente del satellite, per sviluppare i due radar altimetri interferometrici IRIS (Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow) per la missione CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter). La missione CRISTAL fa parte dell’ampliamento del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partnership con la Commissione Europea. Copernicus, programma europeo di punta, fornisce dati di osservazione della Terra e in situ e un’ampia gamma di servizi per il monitoraggio e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di Euro con Airbus Defence and Space, primo contraente del, per sviluppare i due radar altimetri interferometrici IRIS (Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow) per lapolaR Ice and Snow Topography ALtimeter). Lafa parte dell’ampliamento deldell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partnership con la ComEuropea.europeo di punta, fornisce dati di osservazioneTerra e in situ e un’ampia gamma di servizi per il monitoraggio e ...

RaiNews : Nuovo segnale del cambiamento climatico in corso #clima #Groenlandia - kiki_viola8 : RT @MassimoMainard1: Venerdì 25 settembre scioperiamo di nuovo per il clima, in oltre 2500 luoghi in tutto il mondo! Trova o registra il t… - _delamin : Il clima in azienda è talmente sereno e disteso che quando a qualcuno assegnano un nuovo ruolo, anche più important… - fradepal : RT @ManuelaPerrone: Il 2020 è stato per l'Italia un nuovo anno record per le temperature. Da gennaio al 15 settembre l'Istituto di scienze… - jane__eden : RT @ManuelaPerrone: Il 2020 è stato per l'Italia un nuovo anno record per le temperature. Da gennaio al 15 settembre l'Istituto di scienze… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima nuovo Clima: dal 1 gennaio 2021 nuove linee guida Ue per sistema scambio emissioni Ets Borsa Italiana BergamoScienza scalda i motori: inaugurazione con cinque Premi Nobel

«Ripartiamo con passione e con ottimismo» dichiara la presidente dell’Associazione BergamoScienza Raffaella Ravasio «Faremo un festival nuovo e innovativo ... relative al clima e alla ...

Stop ai Diesel Euro 4 nel Nord Italia slitta al 2021

La nuova data per la limitazione alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 4 è stata confermata da Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, nel corso del Tavolo Aria, ...

Ungdcec, Adc e Aidc lanciano il "manifesto" del nuovo fisco

Fuori provincia - “La prossima riforma fiscale sarà frutto di un enorme lavoro che interesserà numerosi ambiti: scadenze e adempimenti, certo, ma anche Diritto tributario, Codice della crisi d’impresa ...

«Ripartiamo con passione e con ottimismo» dichiara la presidente dell’Associazione BergamoScienza Raffaella Ravasio «Faremo un festival nuovo e innovativo ... relative al clima e alla ...La nuova data per la limitazione alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 4 è stata confermata da Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, nel corso del Tavolo Aria, ...Fuori provincia - “La prossima riforma fiscale sarà frutto di un enorme lavoro che interesserà numerosi ambiti: scadenze e adempimenti, certo, ma anche Diritto tributario, Codice della crisi d’impresa ...