City, esordio con vittoria: Wolverhampton superato 3-1

Buona la prima per il Manchester City che conquista tre punti importanti contro il Wolverhampton. Scacciato così l'incubo della scorsa stagione, quando i Citizens rimediarono due pesanti sconfitte contro i gialloneri. Stavolta fila tutto liscio per gli uomini di Guardiola che lanciano il guanto di sfida al Liverpool.

LA GARA

Dopo i primi minuti con una fase di studio, i Citizens prendono il sopravvento. All'11' De Bruyne trova la respinta di Rui Patricio. Passano 9 minuti e il centrocampista belga si prende la rivincita realizzando il rigore che sblocca la partita. Al 32' arriva il bis del City: stavolta è Foden a presentarsi davanti al portiere e a superarlo con un tocco preciso. De Bruyne manca di poco il terzo gol: strepitoso ancora una volta Rui Patricio con un grande intervento. Nella ripresa il ...

