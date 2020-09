Chiusura Fortnite su Apple | dopo il Battle Royale via anche Salva il Mondo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ladisul fronteassume ormai connotati sempre più ampi e generali. Lo scontro tra Epic Games e il colosso di Cupertino non ha più quartiere, e non manca di fare quelli che possono essere definiti danni collaterali importanti. Tra le due parti in causa, in quella che è ormai divenuta una diatriba difficilmente risolvibile, a farne le spese sono chiaramente gli utenti.la rimozione deldallo store di, le nuove manovre della compagnia statunitense compromettono in maniera importante le velleità del gioco. Ladiora non riguarda più solo la componente multigiocatore competitiva dura e pura, maquella cooperativa. ...