Atalanta, tra palestra e pallone continua la rincorsa di Ilicic per il ritorno in campo (Di lunedì 21 settembre 2020) A Zingonia Josip Ilicic continua a lavorare con la palla e in palestra per ritornare, senza fretta, in campo Josip Ilicic sta continuando a lavorare a Zingonia per tornare, senza fretta, in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport nel programma di recupero dello sloveno, gli allenamenti sono considerati momenti altamente «collaborativi». A patto di non forzare il ritmo della ripresa e soprattutto le sue risposte psicologiche. Lo sloveno alterna palestra e campo: cosa fare lo decide ovviamente lo staff, ma conta anche il parere del giocatore. Soprattutto quando il lavoro si sposta sul campo, e lì diventa inevitabile ascoltare anche le sue voglie. E questo, senza trascurare fino a prova contraria la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) A Zingonia Josipa lavorare con la palla e inper ritornare, senza fretta, inJosipstando a lavorare a Zingonia per tornare, senza fretta, in. Come riporta La Gazzetta dello Sport nel programma di recupero dello sloveno, gli allenamenti sono considerati momenti altamente «collaborativi». A patto di non forzare il ritmo della ripresa e soprattutto le sue risposte psicologiche. Lo sloveno alterna: cosa fare lo decide ovviamente lo staff, ma conta anche il parere del giocatore. Soprattutto quando il lavoro si sposta sul, e lì diventa inevitabile ascoltare anche le sue voglie. E questo, senza trascurare fino a prova contraria la ...

Atalanta, tra palestra e pallone continua la rincorsa di Ilicic per il ritorno in campo

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 21 settembre. Nella giornata di ieri sono stati 1.587 i nuovi contagi, mentre le vittime sono diminuite di nove unità ri ...

Serie A 20-21: sarà lotta a due tra Juve e Inter?

A partire dall’Atalanta che ormai può essere inserita tra le grandi del nostro campionato. Così come Napoli, Roma, Lazio e Milan se ci saranno le possibilità non si fermeranno di certo al solo ...

Miozzo: "Pensare di riempire gli stadi sarebbe una follia"

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, emerge tutta la preoccupazione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. A parer suo riaprire gli stadi, in questo momento, ...

