Asia Argento compie 45 anni, auguri alla "bad girl" dai mille volti

mille volti e mille vite per Asia Argento, che oggi compie 45 anni. L'attrice, regista e cantante, nata il 20 settembre 1975 a Roma, ha avuto sicuramente una vita molto movimentata, da perfetta "bad girl". Ribelle e irriverente, Asia ha spesso fatto parlare di sé, sin da quando a 9 anni cominciò a recitare nei film horror del padre Dario Argento. Poi sono arrivati la relazione finita male con Morgan (da cui nel 2001 è nata la primogenita Anna Lou), il matrimonio con il regista Michele Civetta, da cui è nato Nicola e l'amore tormentato con il celebre chef televisivo Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018. E ancora le denunce di molestie subite da Weinstein e ...

