"Arma Letale", un cult del cinema d'azione anni 80′ (Di lunedì 21 settembre 2020) Arma Letale, fonte hd4me.net"Arma Letale" è il primo capitolo della famosa saga anni 80′ di Richard Donner. Un vero e proprio cult del cinema d'azione capace di conquistare generazioni di spettatori. In esso, come negli altri capitoli della saga spicca la grande intesa tra un formidabile Mel Gibson ed un divertente Danny Glover. Arma Letale e il cinema d'azione anni 80′ Con le sue scene spettacolari e le sue battute ironiche "Arma Letale" è un cult del cinema d'azione ed un esempio come la rivalutazione degli anni 80′ abbia aiutato parecchio questo genere. A testimoniarlo un grande successo di pubblico. Basti pensare che il film è costato 15 milioni di dollari e ne ha ...

