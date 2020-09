Allerta meteo 21 settembre in 9 regioni, nel Lazio fino a 36 ore di maltempo (Di luned√¨ 21 settembre 2020) Temporale- Fonte: pixabayAllerta meteo gialla oggi, lunedì 21 settembre, in nove regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile, basandosi sulle previsioni, ha segnalato infatti condizioni meteorologiche avverse. Le aree coinvolte sarebbero il bacino dell’Alto Piave, in Veneto, alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Le previsioni del 21 settembre e le aree interessate dal maltempo Dopo il caldo delle scorse giornate sono previsti peggioramenti per le condizioni meteorologiche. Un moderato maltempo attraverserà le regioni Centro-Nord, in particolar modo quelle centrali e l’Emilia Romagna, dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di luned√¨ 21 settembre 2020) Temporale- Fonte: pixabaygialla oggi, lunedì 21, in nove. Il Dipartimento della Protezione Civile, basandosi sulle previsioni, ha segnalato infatti condizionirologiche avverse. Le aree coinvolte sarebbero il bacino dell’Alto Piave, in Veneto, alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Intero territorio di Marche, Umbria,, Abruzzo e Molise. Le previsioni del 21e le aree interessate dalDopo il caldo delle scorse giornate sono previsti peggioramenti per le condizionirologiche. Un moderatoattraverserà leCentro-Nord, in particolar modo quelle centrali e l’Emilia Romagna, dove ...

infoitinterno : Previsioni Meteo oggi lunedì 21 settembre | ALLERTA GIALLA - infoitinterno : Meteo, estate addio, da lunedì temporali in arrivo. Allerta gialla in nove regioni - news_ravenna : Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani - zazoomblog : Previsioni Meteo oggi lunedì 21 settembre ALLERTA GIALLA - #Previsioni #Meteo #lunedì #settembre - zazoomblog : Previsioni Meteo domani martedì 22 settembre ALLERTA GIALLA - #Previsioni #Meteo #domani #martedì -