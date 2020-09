Verona | Di Marco | «Abbiamo giocato alla grande Bene i nuovi acquisti»

(Di domenica 20 settembre 2020) L’esterno delDiha commentato il pareggio contro la Roma Federico Di, esterno mancino dell’Hellas, ai canali del club gialloblù ha analizzato il pareggio casalingo per 0 a 0 contro la Roma. «Nonostante la partita presentasse molte insidie. Iarrivati, inoltre, si sono inseriti al meglio nel gruppo, mettendosi subito a disposizione e capendo subito come giochiamo e qual è la nostra mentalità. La traversa che ho colpito? Pensavo di segnare, poi ho visto il pallone sbattere sulla traversa e sul palo. Lì per lì mi è dispiaciuto, ma ci riproverò sicuramente. Già domenica prossima contro ...

HellasVeronaFC : BENE. BENISSIMO. BENASSI! ?????? Marco è un nuovo centrocampista del Verona, a titolo temporaneo con opzione di risca… - acffiorentina : ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritt… - ing_michele : @Marco_Evang @OfficialASRoma Ieri è mancato il.finalizzatore su cui allegerire anche quando il Verona pressava e sn mancati i cambi - Heraldoverona : Organizzata da #DiplomArt e #BridgeFilmFestival la 7a edizione di “La pellicola che ti tocca” ha visto venerdì e sa… - frabia17 : @Marco_Evang @OfficialASRoma La formazione del Verona di ieri vogliamo snocciolarla? -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Marco

Addio a Franco Verona. Il patron della storica ditta torinese di penne Aurora aveva 90 anni. Generazioni di studenti hanno imparato a scrivere con le stilo Aurora. L'azienda aveva compiuto lo scorso a ...Il massimo campionato di calcio 2020-2021 parte da Firenze e si colora subito di viola. Al “Franchi”, Chiesa inventa e Castrovilli segna, è suo il primo gol stagionale. Al Torino non basta un grande S ...Finisce Dzeko a zero l'esordio della Roma nella stagione 2020/2021, con una squadra schierata senza centravanti per un eccesso di riguardo nei confronti di Edin e della Juventus in una serata in cui a ...