Uomini e Donne: Jessica Antonini ha scelto (anticipazioni) (Di domenica 20 settembre 2020) Sophie Codegoni Una scelta improvvisa ha caratterizzato la puntata di Uomini e Donne registrata ieri pomeriggio. Jessica Antonini ha deciso di concludere il suo percorso all'interno del dating show di Maria De Filippi uscendo con Davide Lo Russo (il cosiddetto "sosia" di Can Yaman) che ha detto sì. Tra i due era palpabile una forte attrazione, che ha portato dunque la ventinovenne a dare un (lieto) finale alla sua esperienza. Stando a quanto riporta Il Vicolo delle News, ieri Jessica è entrata in studio e dopo un breve discorso è andata dritto al sodo e ha fatto la sua scelta. In studio pare ci sia stato dello stupore, nonostante l'evidente feeling tra i due, forse perché nessuno si aspettava una decisione così improvvisa e ...

