Trattamento fiscale applicabile agli indennizzi da clausole di garanzia nella cessione di quote

(Di domenica 20 settembre 2020) di Riccardo Di Biase* Un aspetto di particolare rilevanza in ambito didisociali riguarda ilda attribuire a quelle “sopravvenienze” che possono realizzarsi in applicazione delleeventualmente inserite all’interno del contratto ai fini di tutela delle parti. Come noto, nelle operazioni didi partecipazioni o trasferimenti d’azienda le parti possono concordare delle pattuizioni finalizzate a trasferire sul venditore il rischio derivante dal verificarsi di eventi futuri che incidono sull’andamento economico-finanziario della società target successivamente alla conclusione del contratto.prassi, gli accordi prevedono degli aggiustamenti di prezzo per adeguare il ...