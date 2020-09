Traffico Roma del 20-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato per un incidente avvenuto sulla via del mare all’altezza di via dell’ippica direzione Ostia scorrevolesul raccordo anulare con i lavori alla rete idrica in zona Torpignattara divieto di transito in via Casilina Piazza della Marranella e via di Acqua Bullicante e via Labico da ieri riattivata la ferrovia termini Centocelle mentre alcune linee di bus sono deviate o limitate in seguito al referendum programma oggi e domani divieti di sosta e fermata in vigore e attorno all’ufficio elettorale di via Petroselli Inoltre fino a martedì 22 settembre chiuse alsu via dei Cerchi e Piazza Bocca della Verità per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ...