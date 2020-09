SOCIAL Viky Varga | weekend sulla costiera amalfitana | Lady Pellé pone una domanda ai follower

Leggi su golssip

(Di domenica 20 settembre 2020) "Indovinate dove sono? Il sogno di una estate che vorrei potesse non finire mai".Con questo post pubblicato su Instagram,, compagna dell'attaccante Graziano Pellè ha condiviso una foto di se stessa in riva al mare, invitando iad indovinare la città in cui si trova, indicando tra gli hashtag Amalfi.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFWchPwKBs5/"PelléunaaiGolssip.