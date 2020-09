Schede nascoste, la presidente rimossa è sorella del candidato sindaco (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – E’ la sorella di Luigi Muro, uno dei due candidati sindaco di Procida, la presidente di seggio rimossa dopo il caso delle Schede elettorali trovate in un cassetto. Sulla pagina Facebook di uno dei due schieramenti in campo, a sostegno dello stesso Muro, si sottolinea che “non si è trattato di rimozione del presidente del seggio per presunte irregolarità ma di dimissioni volontarie del presidente per garantire la serenità del voto. Inoltre, si aggiunge, “non vi è stata alcuna sottrazione di Schede elettorali ma una denuncia di una sostenitrice dello schieramento avverso. Parliamo di Schede bianche, inutilizzabili al fine di qualsiasi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – E’ ladi Luigi Muro, uno dei due candidatidi Procida, ladi seggiodopo il caso delleelettorali trovate in un cassetto. Sulla pagina Facebook di uno dei due schieramenti in campo, a sostegno dello stesso Muro, si sottolinea che “non si è trattato di rimozione deldel seggio per presunte irregolarità ma di dimissioni volontarie delper garantire la serenità del voto. Inoltre, si aggiunge, “non vi è stata alcuna sottrazione dielettorali ma una denuncia di una sostenitrice dello schieramento avverso. Parliamo dibianche, inutilizzabili al fine di qualsiasi ...

