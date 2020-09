SBK Gara2 Catalunya 2020 | vittoria di forza per Davies

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Chazvincedidel mondiale SBK davanti a Van der Mark e Gerloff. Rea guadagna punti in classifica su Redding. Lotta per il primo posto tra Van der Mark e, in difficoltà Rea e Redding Alla partenza grande partenza di Van der Mark che difende benissimo la prima posizione davanti a, Rinaldi e Gerloff. Rea, partito veramente male, si trova in quinta posizione e lotta con Redding per difenderla. Al secondo giro Rinaldi supera Van der Mark in curva 1 e passa in testa alla gara. Poche curve dopo il pilota olandese Yamaha deve cedere la seconda posizione a favore di. Van der Mark grande protagonista quest’oggi a– Photo Credit: WorldSBK.com I due contendenti alla Ducati ...