Roma, l'arrivo di Milik non si sblocca: la Juventus inizia a pensare ad un'alternativa a Dzeko (Di domenica 20 settembre 2020) Le trattative più calde di questi giorni di calciomercato sono sicuramente quelle che interessano il valzer di attaccanti tra Napoli, Roma e Juventus. In linea di massima il centravanti della squadra azzurra Arkadiusz Milik dovrebbe andare a giocare nella squadra della capitale. Da qui il capitano giallorosso Edin Dzeko volerebbe in direzione Torino per diventare … L'articolo Roma, l'arrivo di Milik non si sblocca: la Juventus inizia a pensare ad un'alternativa a Dzeko

forumJuventus : GdS: 'Dzeko-Juve avanti. I bianconeri alzano l’offerta a 17 milioni. Non c’è intesa tra Napoli e Roma, ma i giallor… - mirkocalemme : L'agente di #Milik è in arrivo: summit col giocatore, che oggi sentirà la #Roma. Offerti OLTRE 5 milioni netti e un… - DiMarzio : #Roma, l'arrivo di #Kumbulla a Villa Stuart per le visite mediche: - FrankPuppeteer : RT @LogikSEO: Nik Obeso conferma l'arrivo di Allegri alla Roma ma purtroppo nessuno lo sente - LogikSEO : Nik Obeso conferma l'arrivo di Allegri alla Roma ma purtroppo nessuno lo sente -

