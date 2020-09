Roland Garros 2020 | Dzumhur e Krstin esclusi a causa del Coronavirus

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Damire Pedjanon potranno partecipare aldall’evento adel. Gli allenatori dei due atleti menzionati hanno difatti contratto il Covid-19, fattore decisivo per la decisione in merito alla loro partecipazione al torneo. Grande occasione vanificata per il bosniaco e il serbo, entrambi probabilmente carichi in vista del prestigioso evento, madi motivazioni non riconducibili alla loro volontà. A riportarlo è l’emittente SportKlub, tramite il giornalista Saša Ozmo.