Rider | grazie all’Ugl arriva il primo contratto collettivo

Roma, 20 set – Per la prima volta anche i Rider avranno un loro contratto collettivo nazionale. Mercoledì scorso è stata firmata l'intesa tra Ugl e AssoDelivery (associazione che rappresenta l'industria italiana delle consegne a domicilio a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats). Per la prima volta i ciclofattorini potranno contare su una serie di importanti garanzie pur rimanendo lavoratori autonomi. Finora i Rider potevano contare solo sulle sterili sentenze della magistratura. Ci si aspettava da tutti grida di giubilo. Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente. La notizia non è stata accolta con entusiasmo né dal governo né dagli altri sindacati. Prima di capire le ragioni dei malumori della Triplice, vediamo cosa ...

Deliveroo_Italy : @trunfio_s Ciao! Se hai domande o necessiti di assistenza, visualizza questa pagina: - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: In questa situazione, far sottoscrivere ad un gruppo di multinazionali un accordo del genere è un atto concretamente rivolu… - IlPrimatoN : In questa situazione, far sottoscrivere ad un gruppo di multinazionali un accordo del genere è un atto concretament… - gabrielsniceass : @kurisumakises non penso possa essere roba di rider però lo tengo a mente grazie millee - valeriodeste : RT @Davide: @valeriodeste @Melissahei @JeremiasPrassl @rsta @RuwanSubasinghe @DM_Deluca @veenadubal @CjColclough @AGarnero Grazie Valerio,… -

