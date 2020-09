"Perché dobbiamo votare no". Bisignani sotterra la sinistra piegata al populismo grillino (Di domenica 20 settembre 2020) Caro direttore, votare oggi NO al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio. I neocomunisti 2020, fragili e fluttuanti alla Andrea Orlando, tanto per citarne uno, che, per conservare il loro improvvido potere si battono per il ‘SI', dovrebbero imparare dal libro ‘Quando c'erano i comunisti' di due grandi penne del giornalismo italiano, Mario Pendinelli e Marcello Sorgi - Marsilio Editore. Un viaggio nell'Italia degli ultimi cento anni scritto con la precisione degli storici e la curiosità di cronisti di razza. Ricco di aneddoti che ci riportano ad un'Italia lontana animata dalle passioni, in cui cattolici e uomini ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Caro direttore,oggi NO al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo di azzeccagarbugli e dilettanti allo sbaraglio. I neocomunisti 2020, fragili e fluttuanti alla Andrea Orlando, tanto per citarne uno, che, per conservare il loro improvvido potere si battono per il ‘SI', dovrebbero imparare dal libro ‘Quando c'erano i comunisti' di due grandi penne del giornalismo italiano, Mario Pendinelli e Marcello Sorgi - Marsilio Editore. Un viaggio nell'Italia degli ultimi cento anni scritto con la precisione degli storici e la curiosità di cronisti di razza. Ricco di aneddoti che ci riportano ad un'Italia lontana animata dalle passioni, in cui cattolici e uomini ...

"I medici dicevano che sveniva per lo stress, perché era gelosa del fratellino appena nato". Lo racconta Antonella Palladino, la mamma di Miriam, morta all'età di 5 anni in una scuola di danza a Cardi ...

Grande Fratello Vip. Sicurezza e senso di responsabilità “vengono prima di ogni esigenza televisiva”. Non ha alcuna perplessità su questo aspetto Alfonso Signorini. Il conduttore è ben consapevole che ...

Tra le concorrenti più apprezzate e chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello, Simona Salvemini era riuscita in poco tempo a farsi apprezzare dal pubblico a casa. Durante la sua esperienz ...

