Padova, coppia gay aggredita da un branco per un bacio, la denuncia: "Siamo stanchi di subire" (Di domenica 20 settembre 2020) Padova, coppia gay aggredita da un branco – VIDEO "Padova non è immune a omofobia e fascismo. Questa è stata la sgradevole constatazione che siamo stati costretti a fare dopo un episodio aberrante, accaduto la notte tra il 18 e il 19 settembre proprio per le vie del centro. Un attacco omofobo, partito da insulti e frasi di scherno per un bacio che ci siamo scambiati mentre passeggiavamo vicino a piazza delle Erbe. E per quel bacio noi e alcuni nostri amici siamo stati insultati, gettati a terra, presi a calci e pugni, ad un amico che si era messo in mezzo per difenderci è stato spaccato un bicchiere in testa, costringendolo a farsi soccorrere dell'ambulanza con il risultato di 5 punti di sutura", è la ...

