MotoGp, Vinales vince a Misano. Mir secondo. Bagnaia fuori mentre era in testa, Rossi out (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales vince il Gp dell'Emilia Romagna, bis del motomondiale sul circuito di Misano. Il pilota della Yamaha si è imposto su Mir ed Espargaro. fuori Pecco Bagnaia (Pramac) che è scivolato mentre era in testa e Valentino Rossi, caduto pochi giri dopo il via. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkySportMotoGP : ?? VINALES SI PRENDE MISANO? ?? Caduta per Bagnaia, 1° in fuga a 7 giri dal termine ? Penalizzato Quartararo ? 1?????… - SkySportMotoGP : ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : Allenamento al Ranch ieri per @ValeYellow46 e @mvkoficial12: la foto e il messaggio sui social #SkyMotori #MotoGP… - DBDeiman : Mi trovo d'accordo con @guidomeda. Innegabile che Viñales sia stato fortunato dalla caduta di Bagnaia, ma oggi ha g… - Pall_Gonfiato : MotoGp Misano, vince Vinales. Male Dovizioso, sfortuna Bagnaia e Rossi -