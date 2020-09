Live Non è la D’Urso: immagini tremende in diretta, le ospiti scoppiano a piangere (Di domenica 20 settembre 2020) Torna in onda in prima serata Barbara D’Urso e il suo Live. Nella prima puntata ha iniziato ad occuparsi dei molteplici casi di violenza con sfondo omofobo, tema che sta tenendo molto banco dopo la morte di Maria Paola, inseguita dal fratello che rifiutava la sua relazione con il trans Ciro. Nel corso della puntata ha parlato proprio lui Il caso di Rosa e Ambra, aggredite a Novara L’apertura di puntata è stata dedicata al caso di Rosa e Ambra, due ragazze di Novara vittime di una brutale aggressione da parte dei vicini di casa. Le due hanno portato in puntata un video che mostra l’attacco, sferrato a suon di calci e caschi in testa, da parte dei alcuni uomini, presumibilmente per motivi omofobi: Rosa e Ambra infatti hanno una relazione omosessuale e, in diretta, hanno denunciato l’accaduto. Proprio guardando il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020) Torna in onda in prima serata Barbara D’Urso e il suo. Nella prima puntata ha iniziato ad occuparsi dei molteplici casi di violenza con sfondo omofobo, tema che sta tenendo molto banco dopo la morte di Maria Paola, inseguita dal fratello che rifiutava la sua relazione con il trans Ciro. Nel corso della puntata ha parlato proprio lui Il caso di Rosa e Ambra, aggredite a Novara L’apertura di puntata è stata dedicata al caso di Rosa e Ambra, due ragazze di Novara vittime di una brutale aggressione da parte dei vicini di casa. Le due hanno portato in puntata un video che mostra l’attacco, sferrato a suon di calci e caschi in testa, da parte dei alcuni uomini, presumibilmente per motivi omofobi: Rosa e Ambra infatti hanno una relazione omosessuale e, in, hanno denunciato l’accaduto. Proprio guardando il ...

