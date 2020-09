Le carte (a sorpresa) di Trump per la sua rielezione (Di domenica 20 settembre 2020) A ormai meno di due mesi dalle presidenziali del 3 novembre, la situazione elettorale americana è più incerta che mai. Dopo le difficoltà di inizio estate, Donald Trump sembra tornato in partita e gli stessi sondaggi – sia nazionali che locali – restituiscono immagini contrastanti. Se la maggior parte delle rilevazioni continua a dare in testa Joe Biden, è altrettanto vero che il presidente abbia iniziato a guadagnare significativamente terreno in alcuni Stati chiave (dalla Florida al Wisconsin). E adesso tutti aspettano gli eventuali assi nella manica che Trump deciderà di giocarsi nelle prossime settimane. Nel gergo politico statunitense si definisce "sorpresa di ottobre" una notizia – spesso diffusa ad arte – in grado di influenzare in modo decisivo l'esito di un'elezione a ... Leggi su panorama (Di domenica 20 settembre 2020) A ormai meno di due mesi dalle presidenziali del 3 novembre, la situazione elettorale americana è più incerta che mai. Dopo le difficoltà di inizio estate, Donaldsembra tornato in partita e gli stessi sondaggi – sia nazionali che locali – restituiscono immagini contrastanti. Se la maggior parte delle rilevazioni continua a dare in testa Joe Biden, è altrettanto vero che il presidente abbia iniziato a guadagnare significativamente terreno in alcuni Stati chiave (dalla Florida al Wisconsin). E adesso tutti aspettano gli eventuali assi nella manica chedeciderà di giocarsi nelle prossime settimane. Nel gergo politico statunitense si definisce "di ottobre" una notizia – spesso diffusa ad arte – in grado di influenzare in modo decisivo l'esito di un'elezione a ...

