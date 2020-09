Juventus, Piccinini su Pirlo: “Di sciabolate se ne intende” (Di domenica 20 settembre 2020) La vicenda Pirlo ha fatto, fa e farà ancora parlare di sè ancora per tanto tempo, suscitando l’interesse e lo stupore di molti giornalisti e addetti ai lavori del mondo del pallone. Sul nuovo allenatore della Juventus ha parlato anche Sandro Piccinini, in una intervista rilasciata al quotidiano Gazzetta dello Sport. Il giornalista è una delle voci più note del nostro panorama calcistico, anche se da qualche anno non era più operativo. Quest’anno tornerà all’opera, entrando nel team di Sky come opinionista. Proprio sul tecnico bresciano si è detto curioso di valutare il lavoro, con una delle sue frasi più famose: “Di sciabolate se ne intende, non vedo l’ora.” LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, pronta la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) La vicendaha fatto, fa e farà ancora parlare di sè ancora per tanto tempo, suscitando l’interesse e lo stupore di molti giornalisti e addetti ai lavori del mondo del pallone. Sul nuovo allenatore dellaha parlato anche Sandro, in una intervista rilasciata al quotidiano Gazzetta dello Sport. Il giornalista è una delle voci più note del nostro panorama calcistico, anche se da qualche anno non era più operativo. Quest’anno tornerà all’opera, entrando nel team di Sky come opinionista. Proprio sul tecnico bresciano si è detto curioso di valutare il lavoro, con una delle sue frasi più famose: “Dise ne intende, non vedo l’ora.” LEGGI ANCHE: Calciomercato, pronta la ...

clubdoria46 : #JuventusSampdoria, #arbitro giovane e 'influenzabile'... #Piccinini - passione_inter : Piccinini: 'Quasi colmato il gap tra Inter e Juventus. Per lo scudetto sarà braccio di ferro' -… - zazoomblog : Sandro Piccinini: “Ho tifato Juventus per mio padre poi per persone come Ancelotti e Totti” - #Sandro #Piccinini:… - sportface2016 : Sandro #Piccinini: 'Ho tifato Juventus per mio padre, poi per singoli come Ancelotti e Totti' - Triplete12 : RT @pws1970: Juventus – Sampdoria ore 20.45 Piccinini Passeri – Rocca Iv: Dionisi Var: Calvarese Avar: Lo Cicero CALVA E IL LOCI INSIEME ??… -