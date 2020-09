Internazionali d' Italia | Halep | Felice per il pubblico anche se tifava contro

Eurosport_IT : LA PARTITA DELLA VITA ?????? Schwartzman gioca la miglior partita della propria carriera ed elimina il re della terra… - Corriere : Tennis, Rafa Nadal fuori dagli internazionali d’Italia: niente “decima” per lo spagnolo - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - LaMadreBadessa : @RaiSport Viva @DjokerNole , un tennista eccezionale, sempre grandissimo! ?????? #Djokovic #Open #internazionali #tennis #Italia - zazoomblog : Internazionali BNL d’Italia 2020 Djokovic carbura alla distanza e batte Ruud in due set - #Internazionali #d’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Italia

ROMA - Novak Djokovic e' il primo finalista degli Internazionali d'Italia maschili di tennis. Sul rosso del Foro Italico, davanti ai primi spettatori del torneo, il serbo, numero 1 del mondo e del see ...E’ Simona Halep, numero 1 del seed e 2 al mondo, la prima finalista degli Open Bnl d’Italia in corso al Foro Italico. La tennista romena ha superato in tre set la spagnola Garbine Muguruza, con il pun ...Riportiamo la traduzione dell'intervento del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in collegamento con il Cortile di Francesco. Ringrazio il Cortile ...