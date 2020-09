“Instagram ci spia con la fotocamera per ottenere informazioni riservate” | utente fa causa a Facebook

Leggi su tpi

(Di domenica 20 settembre 2020) “Instagram eno gli utenti per raccogliereprivate” Nella serata di giovedì 17 settembre è stata presentata ufficialmente una citazione al tribunale federale di San Francisco da parte di undi Instagram (Brittany Conditi), che sostiene che l’uso dellada parte dell’app sia intenzionale, e che avvenga anche quando questa è spenta, allo scopo di raccogliere “dati redditizi e preziosi sui propri utenti a cui altrimenti non avrebbe accesso”. L’, originaria del New Jersey, sostiene chee Instagram abbiano ottenuto suepersonali “estremamente private e intime” per “fare ricerche di marketing”. ...