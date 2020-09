Il Novecento e il confronto sulla modernità | da Longanesi a Marinetti | dal Futurismo a Pasolini

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 20 settembre 2020) La “modernità”, affermatasi nel secolo appena trascorso – intesa sinteticamente come l’irruzione nella vita quotidiana di ognuno di noi, di oggetti tecnici o tecnologici sempre più sofisticati – ha prodotto costantemente dei contraccolpi rilevanti nel sentire comune. Sbilanciamenti, che anche ai nostri giorni possiamo verificare, con l’avanzata impetuosa e inarrestabile, in ogni comparto delle nostre esistenze dell’alta tecnologia. Gli esempi da fare non mancano di certo, è sufficiente dare uno sguardo alle modalità di sviluppo del mondo della comunicazione e dell’informazione. O nel settore delle applicazioni sempre più sbalorditive nel campo della robotica, della medicina, delle nanotecnologie. La modernità e i sentimenti contrapposti Le opportunità, generate dalle molteplici ...