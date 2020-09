Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 75-68 | Supercoppa A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) L’conquista la quartadella sua storia trionfando in finale per 75-68 contro la. L’AX è stata trascinata da una serata speciale di Gigi Datome: il capitano della Nazionale Italiana chiude con 17 punti. Insieme a lui decisivo il Chacho Rodriguez, soprattutto nei minuti finali. Dall’altra parte le Vu Nere hanno sempre inseguito, accorciando nel terzo periodo ma rimanendo comunque in svantaggio: non sono bastati i 13 punti di Amar Alibegovic, soprattutto a causa di una serata negativa di Milos Teodosic con (6 punti e 5 falli).Di seguito tutte le azioni salienti.