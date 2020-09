Genoa-Crotone | poker dei grifoni

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Genoa *3-1 Crotone *(Zappacosta 34') #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Genoa *2-0 Crotone *(Pandev 10') #SSFootball - DAZN_IT : Il Genoa parte fortissimo ?? Vittoria per 4-1 contro il Crotone con quattro marcatori diversi ?? #GenoaCrotone #DAZN - SusieEmi : @ElenarussoTW Per me si ' è iniziato il campionato e il mio Genoa ha vinto con il Crotone 3_1..???? - D_Minuti : RT @unfair_play: Il tabellino dei marcatori di Genoa-Crotone sembra la parte di una profezia Maya. #GenoaCrotone -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Crotone

Siamo entrati nel vivo di questa prima domenica interamente dedicata ai risultati della Serie A, per la 1^ giornata: solo tra pochi istanti infatti avrà pure inizio lo scontro sta Genoa e la neopromos ...Tanti nuovi innesti per il Genoa pronto ad esordire davanti ai propri mille supporters. Il Crotone invece porta in auge la medesima formazione che gli è valsa la qualificazione in Serie A. La gara pen ...GENOVA – Oggi pomeriggio, domenica 20 settembre, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa – Crotone, gara valida per la prima giornata del Campionato di Serie A. Fischio di inizio previsto per le or ...