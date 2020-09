Esclusiva | Nielsen verso la Pro Vercelli Marchi | Catania favorito sul Ravenna Blondett | Perugia

(Di domenica 20 settembre 2020) La Reggina sta chiudendo tre operazioni in uscita. Per il centrocampistala Prosta avanzando e potrebbe definire l’operazione entro domani. Sul difensore centrale Paoloc’era il, ma nelle ultime ore ilè in corsia di sorpasso. Dopo aver rifiutato Viterbese e Catanzaro, il difensorepuò dire sì alin un’operazione che, come anticipato, porterebbe il terzino sinistro Di Chiara alla Reggina. Foto: logo Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Nielsen

alfredopedulla.com

Non si arresta, dopo la fine del lockdown, la crescita degli acquisti alimentari domestici. Secondo il panel Ismea-Nielsen, dopo l’andamento stagnante del 2019 (+0,4%), il primo semestre 2020 ha fatto ...Donna Moderna: dall'esclusivo servizio di moda del settimanale nasce la cover del nuovo album di Annalisa Donna Moderna è in edicola con una doppia cover esclusiva dedicata ad Annalisa, protagonista a ...Donna Moderna è in edicola con una doppia cover esclusiva dedicata ad Annalisa, protagonista anche del servizio moda del magazine. A un'immagine in cui l'artista posa in look new minimal, Donna Modern ...