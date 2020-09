Elezioni | l’affluenza in Campania alle ore 12

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 12,14% l’affluenzaurne registrata12 inper il voto al referendum. I dati si riferiscono a circa un terzo delle sezioni. Ricordiamo che insi vota anche per l’elezione del nuovo Presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale, oltre che i numerosi comuni per la scelta del sindaco Di seguito i dati delle province: Ore 12 Avellino – 11,12% Benevento – 11,28% Caserta – 11,96% Napoli – 12,89% Salerno – 12,02 L'articolo, l’affluenza inore 12 proviene da Anteprima24.it.