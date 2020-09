Coronavirus, un esame del sangue può rivelare quanto è grave l’infezione (Di domenica 20 settembre 2020) Un’analisi del sangue per identificare i pazienti Covid destinati ad aggravarsi. Il futuro dei contagiati dal nuovo Coronavirus si può ‘leggere’ nel sangue. Lo suggerisce lo studio ‘Covid-Ip’, condotto da un team internazionale guidato da Adrian Hayday del King’s College London e del Francis Crick Institute di Londra, con la partecipazione di Francesca Di Rosa … Leggi su 2anews (Di domenica 20 settembre 2020) Un’analisi delper identificare i pazienti Covid destinati ad aggravarsi. Il futuro dei contagiati dal nuovosi pu&o; ‘leggere’ nel. Lo suggerisce lo studio ‘Covid-Ip’, condotto da un team internazionale guidato da Adrian Hayday del King’s College London e del Francis Crick Institute di Londra, con la partecipazione di Francesca Di Rosa …

