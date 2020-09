Chi è Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan? (Di domenica 20 settembre 2020) Ecco chi è Anna Lou Castoldi, nota soprattutto per essere la figlia di Asia Argento e Morgan Anna Lou Castoldi è nota per essere la figlia di Asia Argento e Morgan, sin da bambina si è appassionata al mondo dello spettacolo diventando un’attrice. Da poco l’abbiamo vista nella serie tv Netflix Baby 3, dove ha interpretato il ruolo di Aurora. In una recente intervista la giovane 19enne ci ha tenuto a precisare di essere stata scelta per la sua bravura e non perché è figlia d’arte. Anna Lou Castoldi è nata a Roma il 20 giugno del 2001. Oltre alla sua passione per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 20 settembre 2020) Ecco chi èLou, nota soprattutto per essere ladiLouè nota per essere ladi, sin da bambina si è appassionata al mondo dello spettacolo diventando un’attrice. Da poco l’abbiamo vista nella serie tv Netflix Baby 3, dove ha interpretato il ruolo di Aurora. In una recente intervista la giovane 19enne ci ha tenuto a precisare di essere stata scelta per la sua bravura e non perché èd’arte.Louè nata a Roma il 20 giugno del 2001. Oltre alla sua passione per la ...

