Calciomercato, suggestione Balotelli in Serie A. Il Torino corre ai ripari, la decisione di Candreva (Di domenica 20 settembre 2020) E’ il weekend della prima giornata del campionato di Serie A, ma sono ore caldissime anche sul fronte Calciomercato. Le squadre si muovono senza sosta con l’intenzione di completare le rose, tantissime le operazioni pronte ad essere concluse. Ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – “Vorrei rimanere qui, al Manchester City, ma devo meritarmelo”. E’ quanto dichiarato da Pep Guardiola, in conferenza stampa. “Questo e’ un club dove amo stare ma, come ho detto, devo meritarlo. Quetaa societa’ negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meritero’ un nuovo contratto”. SASSUOLO – “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) E’ il weekend della prima giornata del campionato diA, ma sono ore caldissime anche sul fronte. Le squadre si muovono senza sosta con l’intenzione di completare le rose, tantissime le operazioni pronte ad essere concluse. Ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – “Vorrei rimanere qui, al Manchester City, ma devo meritarmelo”. E’ quanto dichiarato da Pep Guardiola, in conferenza stampa. “Questo e’ un club dove amo stare ma, come ho detto, devo meritarlo. Quetaa societa’ negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meritero’ un nuovo contratto”. SASSUOLO – “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ...

CalcioWeb : #Calciomercato, suggestione #Balotelli in #SerieA. Il Torino corre ai ripari, la decisione di Candreva - - FilippoRocchi1 : ???? Continua la ricerca della punta per il #Genoa. Dopo un sondaggio per #Sanabria, c'è la suggestione #Balotelli. L… - QSVScalcio : Suggestione Balotelli-Genoa per il mercato. Sarebbe la piazza giusta per supermario? #genoa #balotelli #calciomercato #qsvs - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, SM: 'Godin-Cagliari, tutto fatto. C'è una suggestione: ma difficilissimo si realizzi' - - fcin1908it : Inter, SM: 'Godin-Cagliari, tutto fatto. C'è una suggestione: ma difficilissimo si realizzi' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato suggestione Calciomercato Genoa: si cerca una punta. Pavoletti, Sanabria o la suggestione Balotelli Calcio News 24 Calciomercato Genoa: si cerca una punta. Pavoletti, Sanabria o la suggestione Balotelli

Calciomercato Genoa: dopo le partenze di Pinamonti e Favilli, il club ligure è alla ricerca di una punta. Sanabria, Pavoletti o Balotelli i nomi Il calciomercato del Genoa è in continuo movimento. Fag ...

Roma, il braccio di ferro Milik-Napoli blocca Dzeko alla Juve: tensione alle stelle

Oggi è il 19 settembre, domani il 20. Firme e ufficialità alla mano, la Juve non ha il suo centravanti. Quello della Roma è ancora Edin Dzeko. E Arek Milik è se ...

Calciomercato Fiorentina, addio Castrovilli? Commisso spegne le voci

Sono al centro delle voci di calciomercato i giovani talento della Fiorentina, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Sono i pezzi pregiati del club viola che, nel corso del pomeriggio, hanno vinto la ...

Calciomercato Genoa: dopo le partenze di Pinamonti e Favilli, il club ligure è alla ricerca di una punta. Sanabria, Pavoletti o Balotelli i nomi Il calciomercato del Genoa è in continuo movimento. Fag ...Oggi è il 19 settembre, domani il 20. Firme e ufficialità alla mano, la Juve non ha il suo centravanti. Quello della Roma è ancora Edin Dzeko. E Arek Milik è se ...Sono al centro delle voci di calciomercato i giovani talento della Fiorentina, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Sono i pezzi pregiati del club viola che, nel corso del pomeriggio, hanno vinto la ...