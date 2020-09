Calciomercato, Pellegrini verso Genova. Under al Leicester (Di domenica 20 settembre 2020) La giornata di A rturo Vidal all'Inter sembra finalmente essere giunta. Diego Godin ha l'intesa totale con il Cagliari e con gli stessi nerazzurri per lasciare Milano, e così anche il centrocampista ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) La giornata di A rturo Vidal all'Inter sembra finalmente essere giunta. Diego Godin ha l'intesa totale con il Cagliari e con gli stessi nerazzurri per lasciare Milano, e così anche il centrocampista ...

DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina avanza per Luca #Pellegrini - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - Gazzetta_it : #Pellegrini, da possibile titolare a non convocato: indizio di mercato? #JuveSamp #calciomercato - germanocassese : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La #Fiorentina avanza per Luca #Pellegrini - SNadjidine : RT @NicoSchira: L'esclusione dai convocati di Luca #Pellegrini da Juve-Samp è di natura tecnica. La #Juventus ha deciso di cedere in presti… -