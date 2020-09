Calciomercato Lazio: si insiste per Callejon, Vazquez piano B (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Lazio: l’ultimo obiettivo di mercato dei biancocelesti è Jose Maria Callejon. “El Mudo” Vazquez è il piano B Importanti novità sul fronte entrate per la Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste insiste su Callejon. La trattativa, nata in sordina, sta prendendo piede e potrebbe portare ad una fumata bianca. I contatti tra l’agente del giocatore, Manuel Quilon, e i dirigenti biancocelesti si sono intensificati nelle ultime ore. L’intesa non è ancora stata trovata, ma si sta lavorando per raggiungerla. Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, medesimo stipendio che prendeva a Napoli, la Lazio gli ha proposto un triennale a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): l’ultimo obiettivo di mercato dei biancocelesti è Jose Maria. “El Mudo”è ilB Importanti novità sul fronte entrate per la. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancocelestesu. La trattativa, nata in sordina, sta prendendo piede e potrebbe portare ad una fumata bianca. I contatti tra l’agente del giocatore, Manuel Quilon, e i dirigenti biancocelesti si sono intensificati nelle ultime ore. L’intesa non è ancora stata trovata, ma si sta lavorando per raggiungerla. Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, medesimo stipendio che prendeva a Napoli, lagli ha proposto un triennale a ...

Genoa: doppio colpo di mercato: acquistati Zappacosta e Pjaca

Alla vigilia della prima giornata di campionato, che giocherà contro il Crotone, il Genoa annuncia due colpi di mercato. I rossoblu hanno acquistato il difensore Davide Zappacosta, ex Roma ma di propr ...

Lazio, Dal Pino: "Playoff? Se la Serie A non finisce sono un'ipotesi"

ROMA – Già un l'anno scorso, quando Lazio e Juventus si stavano contendendo lo scudetto ... Di recente il presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, non ha voluto mettere limiti alla provvidenza e ...

Sacchi: "Napoli, spero che torni ai tempi di Sarri. Lasciatemi dire una cosa su Gattuso"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e in passato anche commissario tecnico della Nazionale, ha pubblicato un articolo per la Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore del Milan, in passato commissario ...

