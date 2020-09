Bayern Monaco | Rummenigge | “Supercoppa Europea a Budapest? Un passo verso la normalità”

(Di domenica 20 settembre 2020) Ilgiovedì prossimo sarà impegnato nel match di Supercoppacontro il Siviglia, ma il tecnico del club bavarese, Hans-Dieter Flick, non è così entusiasta di recarsi in quel diper via di una delicata situazione sanitaria legata ai nuovi casi di Covid-19: “In questa storia c’e’ qualcosa che mi sfugge, e che non comprendo, ma non siamo noi a dover prendere certe decisioni”. Il CEO del, Karl-Heinz, invece, a Sky Deutschland, ha espresso un parere differente rispetto all’allenatore: “L’Uefa ha come obiettivo di fare un primola normalita’, in fondo lo posso capire. Non abbiamo alcun interesse che ci sia gente che torna a ...

sportface2016 : #BayernMonaco, Karl-Heinz Rummenigge parla dell'impegno in #UEFASuperCup contro il #Siviglia - MarcoFioretti86 : RT @LukakuMaurizio: @juventusfc Bayern Monaco: Lucas H. - Alaba - Davies - Kimmich - Pavard - Dest (?) Juventus: Se gioca De Sciglio va b… - ebuggato : RT @LukakuMaurizio: @juventusfc Bayern Monaco: Lucas H. - Alaba - Davies - Kimmich - Pavard - Dest (?) Juventus: Se gioca De Sciglio va b… - simonerOO : RT @LukakuMaurizio: @juventusfc Bayern Monaco: Lucas H. - Alaba - Davies - Kimmich - Pavard - Dest (?) Juventus: Se gioca De Sciglio va b… - matteomoretti16 : RT @LukakuMaurizio: @juventusfc Bayern Monaco: Lucas H. - Alaba - Davies - Kimmich - Pavard - Dest (?) Juventus: Se gioca De Sciglio va b… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Inizia una nuova era per la BCC Blu Basket Treviglio: per la prima volta dopo nove anni in panchina non c'è più Adriano Vertemati che è stato lasciato libero di volare in Germania al Bayern Monaco per ...Diretta Chelsea Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Stamford Bridge, per la 2^ giornata di Premier League. Nella diretta d ...Philippe Coutinho e il Barcellona. Un rapporto che ha vissuto momenti di crisi profonda, di aspettative mancate, di sogni infranti. Era il 1918 quando fece capolino per la prima volta in azulgrana, ce ...