Aggiornamento Windows 10 di ottobre | cosa cambierà?

(Di domenica 20 settembre 2020) L’10 rilasciato adè sempre molto importante e obbligatorio. Nel senso che se lo rifiutate arriverà la notifica che le novità verranno comunque applicate volenti o non volenti. Questo perché si tratta di importanti cambiamenti che risolvono problemi comuni, bug, falle di sicurezza, rendono il sistema più intelligente e più veloce. Ci sono degli aggiornamenti chelascia alla decisione degli utenti, altri invece, sono obbligatori per la sopravvivenza stessa dell’ecosistema Microsoft. 102020 per tutti: informazioni più tecniche L’10 annuale, quindi 2020, arriverà il 10. In genere, l’utente viene ...

Microsoft ha dichiarato di aver finalizzato il suo prossimo aggiornamento per Windows 10, nome in codice 20H2, che ora ha rilasciato ai beta tester come update del mese di ottobre 2020. "Riteniamo che ...Prosegue senza sosta l'impegno di Microsoft finalizzato a migliorare Teams, uno dei prodotti che nell'ultimo periodo hanno maggiormente beneficiato dell'adozione su larga scala degli strumenti per lo ...